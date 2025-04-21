İsrail Ordusu, Gazze’de Saldırılar Düzenledi

İSRAİL ORDUSU GAZZE’DE SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin Han Yunus kenti ve çevresindeki diğer bölgelere düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, İsrail ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’un çeşitli yerlerine hava saldırıları düzenledi. Hastane kaynakları, Han Yunus’un güneyindeki Minara Mahallesi’nde gerçekleştirilen bir saldırıda, sivillerin bulunduğu bir alanın hedef alındığını belirterek, 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

HAN YUNUS’TAKİ KAYIPLAR ARTIYOR

Ayrıca, Han Yunus’un doğusundaki Ez-Zena bölgesindeki Bereke ailesinin evine yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun Han Yunus’un batısındaki Mevasi bölgesine yönelik bombardımanında ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırlara düzenlenen saldırıda da 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

GAZZE ŞEHRİ’NE YENİ SALDIRILAR

Ayrıca, Han Yunus’taki Kizan Raşvan ve Abasan el-Cedide bölgelerine de saldırılar düzenlendiği, Refah’ın da bombalandığı ifade edildi. Gazze Şeridi’nin kuzey kısmındaki Gazze kentinde bir spor salonunun içindeki yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırın da hedef alındığı, bu saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı aktarıldı.

İHA SALDIRILARI SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı’nda, sivillerin bulunduğu bir alanın insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı, bu saldırıda 2 kişinin yaralandığı belirtildi. Bureyc Kampı’na yönelik diğer bir İHA saldırısında ise 1 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı. Gazze’nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi’ne yapılan İHA saldırısında 1 çocuk öldü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi. Zeytun Mahallesi’nde gerçekleşen bir hava saldırısında da 2 kişi daha yaşamını yitirdi.

DİĞER SALDIRILARDA DA KAYIP VAR

Gazze’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kenti önündeki Salahaddin Caddesi’nde bir grup vatandaşın hedef alındığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Refah’ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde düzenlenen topçu saldırısında ise bir çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından, İsrail’in 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başladığı kaydedildi.