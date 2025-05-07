İsrail Ordusu Gazze’de Saldırılara Devam Ediyor

İSRAİL’İN SALDIRILARINDA FİLİSTİNLİLERİN KAYIPLARI ARTIYOR

İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nde birçok bölgeye saldırılar düzenliyor. Şu ana kadar yapılan saldırılarda 23 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Hastane kaynaklarından elde edilen verilere göre, özellikle Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve yapılan hava saldırısında, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

BULUNDIGI BÖLGELERDE DAHA FAZLA KAYIP YAŞANIYOR

Ayrıca, Han Yunus’un doğusundaki Bani Süheyla beldesinde yer alan bir eve gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi. Deyr el-Belah kentinin doğusunda yerinden edilmiş kişilere yönelik kurulan Munasıra kampına düzenlenen hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusundaki Tel ez-Zater bölgesindeki bir eve yapılan hava saldırısında ise 3 Filistinli öldü ve birçok kişi yaralandı.

OKULUN HEDEF ALINMASI VE ENKAZDAKİ DURUM

Hastane kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail ordusunun Gazze’nin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde yerinden edilenlerin sığındığı ‘El-Kerame’ okuluna düzenlediği saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda hedef alınan okulun enkazında birçok kişinin bulduğu ifade ediliyor. Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeyindeki konutları yıkma işlemlerini sürdürdüğünü belirtiliyor.