İsrail Ordusu, Gazze’de Saldırılara Devam Ediyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI HURDALIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitiriyor ve çok sayıda kişi yaralanıyor. Sağlık yetkilileri, yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Cibaliya Mülteci Kampı’nın batısındaki El-Faluca bölgesinde El-Furkan Camisi yakınında bir evi hedef aldığını ifade ediyor. Ancak sağlık yetkilileri, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı hakkında net bir bilgi paylaşmıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI BELİRLEDİ

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzey kesiminde bulunan Cibaliya’nın doğusuyla Beyt Lahiya’nın Şeyh Zayid bölgelerine topçu saldırıları düzenlediğini raporluyor. Filistin resmi ajansı WAFA’nın verdiği bilgilere göre, savaş uçakları Cibaliya Mülteci Kampı’nın batısındaki El-Faluca bölgesinde bir eve saldırarak 4 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına yol açtı. Haberde, İsrail topçularının ayrıca Cibaliya’nın doğusunda, İzbet Abdurabbu yakınlarındaki Şeyh Zayd ve Kalibo bölgeleri ile Hamuda kavşağına yoğun ateş açtığı ve savaş uçaklarının da Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’un doğusundaki Abasan bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruluyor.