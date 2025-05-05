İsrail Ordusu, Gazze’de Saldırıları Yoğunlaştıracak

İŞGAL VE SALDIRILARLA İLGİLİ DUYURU

İsrail ordusu, onaylanan Gazze’de işgali genişletme ve saldırıları artırma planıyla bölgedeki Filistinlilerin yeniden zorla yerinden edileceğini açıkladı. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi’ndeki işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılmasıyla ilgili detaylar verdi. “Bu iki hedef birbiriyle birleşmiştir.” diyerek, Gazze’deki işgalin genişletilmesi ve saldırıların artırılmasının amacının “Hamas’ın yenilgiye uğratılması” ve İsrailli esirlerin geri getirilmesi olduğunu belirtti.

YENİ PLANA GEÇİŞ

Defrin, büyük çaplı saldırılarla birlikte Gazze nüfusunun yeniden zorla yerinden edileceğini ifade etti. “Organize bir planımız var. Yeni ve yoğunlaştırılmış bir aşamaya geçiyoruz.” dedi. Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılardan önce, ordunun “herkesin seferber olmasına ihtiyaç duyduklarını” öne sürerek, toplumun tüm kesimlerini, “Harediler de dahil”, silah altına almak için çaba göstereceğini aktardı.

GÜVENLİK KABİNESİNDEN ONAY

İsrail güvenlik kabinesi, sabah saatlerinde Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı. İsimleri açıklanmayan üst düzey yetkililer, planın ilk aşamasında Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesinin yer aldığını dile getirdi. Ayrıca, bu planda Filistinlilerin Gazze’nin güneyine zorla göç ettirilmesinin de bulunduğu belirtiliyor.