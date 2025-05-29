İsrail Ordusu Gazze’de Şiddetli Saldırılar Başlattı

İSRAİL ORDUSU KUVVETLİ SALDIRILARLA GÖÇÜ ZORLAYACAK

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kalıcı işgal hedefi doğrultusunda başlattığı şiddetli saldırılarla kuzeyde yaşayan Filistinlilerin batıya sürgün edilmesine yönelik emir verdi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yapılan duyuruda, Gazze’nin kuzey kesiminde yer alan 5 mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine dair bir harita paylaştı. Adraee, El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallelerinde gerçekleştirecekleri saldırıların şiddetini artıracaklarını belirtti.

FİLİSTİNLİLERE BOŞALTMA EMRİ VERİLDİ

Adraee, Filistinlilere bu bölgeleri hemen terk etmeleri ve batıya yönelmeleri gerektiğini söyledi. Gazze’yi kalıcı olarak işgal etme planı kapsamında, İsrail ordusu “Gideon Savaş Arabaları” adı verilen kara saldırısına henüz başlamıştı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletmek ve kalıcı hale getirmek için uygulamaya koyduğu saldırı planında, Filistinlilerin Gazze’nin güneyinde oluşturulacak “toplama kamplarına” sürüleceği öngörülüyor.

ORDUNUN HEDEFİ GAZZE’NİN YÜZDE 75’İNİ İŞGAL ETMEK

Geçtiğimiz hafta İsrail basınında yer alan haberlerde, ordunun iki ay içerisinde Gazze’nin yaklaşık yüzde 75’ini işgal etmeyi planladığı aktarılmıştı. Bu durum, bölgedeki Filistinlilerin geleceği açısından ciddi kaygılara yol açıyor.