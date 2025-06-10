İsrail Ordusu, Gazze’de Sürgün Emri Verdi

İSRAİL ORDUSUNDAN SÜRGÜN EMRİ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzey bölgelerinde bazı yerler için saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinlilere yönelik sürgün emri yayınladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden Gazze Şeridi’nin bölgelere ayrıldığı ve “yasak bölgelerin” kırmızı ile işaretlendiği bir harita paylaştı. Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki yerler için sıkça sürgün emri veren İsrail ordusu, dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan Gazze’deki Filistinlileri, kıyılara doğru göçe zorlamayı sürdürüyor. Adraee, paylaşımında Gazze kentinin kuzeyindeki el-Kerame, Abdurrahman en-Nahda mahalleleri ile Cibaliya Mülteci Kampı’nda yaşayanlar için sürgün emri çıkardı. Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini ve Gazze kentindeki “sığınaklara” gitmelerini isteyen Adraee, bölgeye saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

Ateşkes SONRASI ŞİDDETİN ARTMASI

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’yi kalıcı işgal için harekete geçti. 19 Ocak’ta başlayan ateşkesten sonra 18 Mart sabahı itibarıyla saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu yaşlılar, kadınlar ve çocuklar olmak üzere 4 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti ve 13 bin 793 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihi itibarıyla süren saldırılarda ise Filistinlilerin yaşamını yitiren sayısı 54 bin 772’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834’e ulaştı.

İŞGAL PLANLARI VE SONUÇLARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planlarını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plan çerçevesinde, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal ederken, Filistinlilerin Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürüleceği belirtiliyor. Bu kamplarda Filistinlilere “hayatta kalabilecekleri” kadar insani yardım yapılacağı ifade ediliyor. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, ardından başka ülkelere sürmeyi planladıklarını belirtiyor.