İsrail Ordusu, Gazze’de YardımAktivitelerini Durdurdu

İSRAİL ORDUSUNDAN YENİ AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin “yenileme ve düzenleme çalışmaları” sebebiyle bugün sözde insani yardım dağıtım merkezlerine yaklaşmasını yasakladığını açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze’deki insani yardım merkezlerinin “yenileme, düzenleme ve verimlilik artırma çalışmaları” nedeniyle bugün faaliyet göstermeyeceğini belirtti. Adraee, “Gazze Şeridi sakinlerine; Gazze İnsani Yardım Vakfının (GHF) çarşamba günü insani yardım dağıtım merkezlerini kapatacağı yönündeki açıklamasına dikkat edin.” dedi. Ayrıca, “çatışma bölgeleri kabul edilen” dağıtım merkezlerine giden yolların ve merkezlere girişin yasak olduğuna vurgu yaptı.

İNSANİ YARDIM BEKLEYENLER HEDEF ALINDI

Geçtiğimiz gün, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinin El-Alem bölgesinde insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı, bu olayda 27 kişi hayatını kaybetti. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, İsrail ordusunun 27 Mayıs’tan beri Gazze İnsani Yardım Vakfı tarafından “yardım” adı altında kurulan bölgelerde açlıkla mücadele eden Filistinlileri hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, toplamda 102 kişinin hayatını kaybettiği, 490 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

SÖZDE YARDIM DAĞITIM PROGRAMI VE SİLAHLAR

Gazze İnsani Yardım Vakfı, 27 Mayıs’ta “Gazze’de operasyona başladığını” duyurarak sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 3’ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 yardım dağıtım merkezi kurulduğunu belirtti. Ordu, Gazze Şeridi’ni kantonlara bölerek bu bölgenin yüzde 80’inden fazlasını Filistinliler için yasak alan ilan etti. Yardım dağıtımının ilk gününde, açlığa maruz kalan Filistinlilerin Tel Sultan merkezine akın etmesi sonucu çatışmalar çıktı ve bu olayda 3 Filistinli hayatını kaybetti, pek çok kişi yaralandı. GHF kontrolündeki dağıtım noktasına ait görüntüler, sosyal medyada 2. Dünya Savaşı’nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarındaki sembolik fotoğraflara benzetildi.