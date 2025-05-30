İsrail Ordusu, Gazze’deki Filistinlileri Sürgün Ediyor

İSRAİL ORDUSU İŞGALİ HIZLANDIRIYOR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde kalıcı işgal için başlattığı sert saldırılar çerçevesinde, kuzeydeki Filistinlilerin batıya doğru sürgün edilmesi yönünde emir çıkardı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde bulunan iki ilçedeki beş mahallede yaşayan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine dair bir harita paylaştı. Adraee, ordunun El-Atatıra, Cibaliya el-Beled, Eş-Şucaiyye, Ed-Derec ve Ez-Zeytun mahallelerinde saldırılarını artıracağını ve bu bölgelerde daha fazla saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Filistinlilere, bu alanları hemen terk ederek batıya yönelmeleri için emir verildi.

GİDEON SAVAŞ ARABALARI OPERASYONU

İsrail ordusu daha önce “Gideon Savaş Arabaları” adı altında belirlediği kara operasyonuyla Gazze’yi kalıcı bir şekilde işgal edeceğini bildirmişti. Bu operasyonla birlikte, ordunun Gazze Şeridi’ndeki işgali genişletecek ve kalıcı hale getirmek amacıyla uygulamaya koyduğu saldırı planı, Filistinlilerin Gazze’nin güneyinde “toplama kamplarına” yerleştirilmesini öngörüyor. İsrail basınında geçen hafta çıkan haberlerde ise ordunun, gelecek iki ay içinde Gazze’nin yüzde 75’ini işgal etmeyi hedeflediği ifade ediliyordu.