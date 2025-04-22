İsrail Ordusu, Gazze’deki Hastaneyi Vurdu

İSRAİL ORDUSU, ÇOCUK HASTANESİNİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze’deki ed-Durra Çocuk Hastanesi’ni vurduğu bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “İsrail ordusu, Gazze kentinin Tuffah Mahallesindeki Durra Çocuk Hastanesi’ni vurdu.” denildi. Hastanenin çatısındaki güneş enerjisi panelleri ve yoğun bakım ünitesinin İsrail ordusuna ait topçu birliklerince hedef alındığı belirtildi. Ayrıca, hastanede meydana gelen hasarı gösteren görüntü ve fotoğraflar paylaşıldı. Ancak hastanede ölü veya yaralı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi. Filistinli yetkililer, düzenli olarak İsrail ordusunun Gazze’deki sağlık merkezleri ve altyapıyı kasıtlı olarak hedef aldığını ifade ediyor.

SAĞLIK KURULUŞLARINA VERİLEN HASAR RAKAMLARI

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bugüne kadar İsrail ordusu, Gazze’de toplam 164 sağlık kuruluşunu hedef alarak 38 hastane ve 81 sağlık merkezini kullanılamaz hale getirdi. Sonuç olarak, “Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze’ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı.” ifadesi dikkat çekiyor.

YENİ SALDIRILAR VE KAYIPLAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahında şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonucu, yaşlı, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 1890 Filistinli hayatını kaybetti, 4950 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda, hayatını kaybeden Filistinli sayısının 51,266’ya ve yaralı sayısının 116,991’e ulaştığı bildirildi.

Ateşkes TEKLİFLERİNE YANIT

Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini belirtirken, Hamas ise “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözleri önünde, Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” duyurdu. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi gelişmelerin gölgesinde başladığı dikkat çekiyor.