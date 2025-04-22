İsrail Ordusu, Gazze’deki Hastaneyi Vurdu

İSRAİL ORDUSU HASTANEYİ HEDEF ALDI

İsrail ordusunun Gazze’de bulunan ed-Durra Çocuk Hastanesini vurduğu bildirildi. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze şehrinin Tuffah Mahallesindeki Durra Çocuk Hastanesi’ni hedef aldığı aktarıldı. Hastanenin çatısındaki güneş enerjisi panelleri ile yoğun bakım ünitesinin, İsrail ordusuna ait topçu birlikleri tarafından vurulduğu belirtildi. Ayrıca, hastanede meydana gelen hasarı gösteren görüntü ve fotoğraflar da paylaşıldı. Ancak, hastanede ölen veya yaralananlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. Filistinli yetkililer, sık sık İsrail ordusunun kasten Gazze’deki sağlık merkezlerini ve altyapıyı hedef aldığını ifade ediyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ VE KAYIPLAR

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nin verilerine göre, İsrail ordusu 7 Ekim 2023’ten beri Gazze bölgesinde 164 sağlık kuruluşunu hedef alarak, bu sürede 38 hastane ve 81 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktı. Aynı zamanda, İsrail ordusunun, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi bozmasının ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırıları yeniden başlattığı bildirildi. Saldırıların yeniden başlatılmasından bu yana, çoğunluğunu yaşlı, kadın ve çocukların oluşturduğu 1890 Filistinli hayatını kaybetti ve 4 bin 950 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlenen saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bin 266’ya, yaralı sayısı ise 116 bin 991’e ulaştı.

Ateşkes VE SİYASİ GİRGİNLİKLER

Ateşkesi ihlal eden İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askeri güçle” hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, “İsrail’in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” açıkladı. Son olarak, İsrail’in Gazze’ye yoğun saldırılar başlatması, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımların gölgesinde gerçekleşti.