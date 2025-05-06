İsrail Ordusu, Gazze’deki Okulu Vurdu

İSRAİL ORDUSUNUN SİLAHLI SALDIRISI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okulu vuruyor. Bu saldırı sonucunda en az 20 kişi yaşamını yitiriyor. Saldırılar, İsrail’in Gazze’ye yönelik müdahalesinin sürdüğünü gösteriyor. Bureij Mülteci Kampı’nın doğusunda gerçekleşen olayda, Filistinlilerin sığınma alanı haline getirdiği bir okul hedef alınıyor.

SALDIRIDA CAN KAYBI VE YARALILAR

Saldırı sırasında hayatını kaybedenlerin arasında çocuklar da bulunuyor ve bu durum, onlara yönelik büyük bir kayıp ve acı anlamına geliyor. Yetkililer, Birleşmiş Milletler’in Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı’na (UNRWA) bağlı Ebu Hamisa Okulu bahçesine iki füzenin düştüğünü belirtiyor. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk ediliyor.

ÇOK SAYIDA KAYIP VE YARALANMA

Okulda meydana gelen enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği ifade ediliyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 52 bin 615’e, yaralı sayısı ise 118 bin 752’ye çıkıyor. Bu trajik kayıplar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.