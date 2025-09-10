İsrail Ordusu, Gazze’deki Tehlikeyi Açıkladı

GİDİŞATA DAİR ÖNEMLİ UYARI

İsrail ordusu, salı günü yaptığı açıklama ile birlikte Gazze’de planladığı geniş kapsamlı saldırı öncesi bölge halkına tahliye çağrısı yaptı. Ordu, bölgede kalanların “büyük bir tehlikeyle karşı karşıya” olacağını belirtti. Bu uyarı, bölgedeki gerilimin artması ve olası saldırının etkileri hakkında endişeleri artırıyor.

SALDIRI ÖNCESİ TAHLYE SÜRECİ

Bölge sakinlerinin tahliye olması gerektiği konusunda yapılan bu açıklama, İsrail’in saldırı hazırlıklarının ciddiyetini gözler önüne seriyor. Gazze’deki halk, bu durum karşısında büyük bir belirsizlik içinde. Tahliye edilenlerin sayısının ve bunun nasıl gerçekleştirileceğinin netleşmesi bekleniyor.