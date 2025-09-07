İsrail Ordusu, Gazze’den 100 Bin Filistinli

Haberler

İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU’NUN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları saldırıların sonucunda Gazze Şehri’nden 100 bin Filistinlinin zorla yerinden edildiğini duyurdu. Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların sürdüğü bir dönemde Netanyahu, bu konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

HAMAS VE YÜKSEK KATI BİNALAR

Netanyahu, Gazze Şehri’nde Hamas’ın yüksek katlı binaları kullandığını belirtti ve bu nedenle söz konusu binalara bombalı saldırılar düzenlediklerini ifade etti. Saldırıların devam ettiğini vurgulayan Netanyahu, güvenlik durumuna dair endişelerini dile getirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kumar Operasyonu

Kocaeli'de bir kıraathaneye düzenlenen operasyonda kumar oynamaktan üç kişiye 27 bin 741 TL ceza kesildi, 21 bin 600 TL'ye de el konuldu.
Erciyes 38 FK Sezona Galibiyetle Başladı

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Gruptaki sezon açılışında Türk Metal 1963 Spor'u 2-1 yenerek galibiyetle başladı. Goller Ethem Balcı ve Mehmet Tosun'dan geldi.

