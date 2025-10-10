İsrail Ordusu Gazze’den Kısmi Olarak Çekilmeye Başladı

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasının onaylanmasının ardından Gazze’den kısmi çekilme sürecine girdi. İsrail kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladıktan sonra, bölgedeki İsrail güçlerinin belirtilen konuşlanma hatlarına doğru kısmi çekilmeye başladığı bildirildi.
FLAŞ FLAŞ FLAŞ
Güllü Soruşturmasında Otopsi Raporu Açıklandı
Ünlü sanatçı Güllü'nün evinden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi sonuçlarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.
Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı
Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor
Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı
2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.