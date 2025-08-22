İsrail Ordusu, Gazze Kontrolü İçin Hazırlık Yapıyor

OPERASYON HAZIRLIKLARI HIZLANIYOR

İsrail ordusu, uluslararası tepkilere rağmen Gazze kentinde kontrolü sağlamak için operasyon hazırlıklarını hızlandırıyor. Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Han Yunus’un güneyinde Hamas mensuplarıyla yaşanan çatışmaların ardından, Gazze şehrini çevreleyen alanlarda yeni üsler kurulduğunu açıkladı. Defrin, “İsrail ordusu şu anda Gazze şehrinin çevresini kontrol altında tutuyor. Hamas’a verdikleri zararı derinleştireceklerini” ifade etti. Ancak operasyon öncesinde ordu içinde gözlemlenen huzursuzluk dikkat çekiyor.

ASKERLERİN MORAL DURUMU SORUNLAR DOĞURUYOR

Kfir Tugayı askerlerinin, Hamas’ın etkisiz hale getirildiği iddia edilen bir bölgede düzenlenen tünel saldırısında yaralanması, güvenlik planlarına dair çeşitli soru işaretleri yaratıyor. Bir askerin ağır, iki askerin ise hafif yaralandığı saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Uzmanlar, benzer tehditlerin operasyon boyunca devam edebileceğine işaret ediyor. CNN International’ın bildirdiğine göre, Kudüs İbrani Üniversitesi Agam Laboratuvarları’nın anketine göre, askerlerin yaklaşık yüzde 40’ı hizmet etme motivasyonunda düşüş yaşarken, yalnızca yüzde 13’lük bir kesimde motivasyon artışı gözlemleniyor. Bu durum, on binlerce yedek askerin yeniden göreve çağrılmasına rağmen katılımda belirsizlik yaratıyor.

ZORUNLU ASKERLİK GÜNDEMDE

Asker açığını kapatmak amacıyla ultra Ortodoks erkeklerin zorunlu askerliğe dâhil edilmesi planlanıyor. Ancak bu durum, söz konusu grupların protestolarına yol açarken, görevdeki askerler arasında öfkeyi de artırıyor. Ayrıca, görev süresi dolmuş askerlerin tekrar çağrılmasına yönelik isteksizlik, orduda psikolojik sorunların yanı sıra intihar vakalarının artmasına dair iddiaları gündeme getiriyor. Gelişmeler yalnızca askeri boyutla sınırlı kalmıyor; ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington yönetiminin Avrupa ülkelerine Filistin devletini tanımamaları için baskı yaptığını belirtti. Huckabee, “Filistin’in tanınması halinde İsrail’in Batı Şeria’da egemenlik ilan edeceğini” söylerken, bu durumun Oslo Anlaşmaları’na aykırı olduğunu vurguladı.