İsrail Ordusu Gazze’ye Giriş Yapacak

NETANYAHU’DAN TEHDİT VE AÇIKLAMALAR

İsrail’in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şehri’nde kara saldırılarına başlayacaklarını duyurdu ve Filistinlilerin bölgeden ayrılmalarını istedi. Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze Şehri’ne gerçekleştirdiği operasyonlar ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

YÜKSEK KATLI BİNALARA SALDIRILAR

Netanyahu, son iki gün içerisinde ordunun Gazze’de 50 yüksek katlı binayı yok ettiğini belirtti. Bu yıkımların, Gazze Şehri’ni işgal planının “sadece bir başlangıcı” olduğunu ifade etti. Yüksek binalara yönelik düzenlenen saldırıların ardından, Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze’ye karadan da gireceğini duyurdu.

UYARI VE ÇIKMA ÇAĞRISI

Netanyahu, Gazze’deki sivillere seslenerek, “Uyarıldınız. Oradan çıkın” şeklinde bir çağrıda bulundu. Bu sözlerle birlikte, bölgedeki gerilimin daha da artacağı sinyalini vermiş oldu.