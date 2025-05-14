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İsrail Ordusu Gazze’ye Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail Ordusu, Gazze Şeridi’nde, 19 aydır sürdürdüğü hava ve kara saldırılarına devam ediyor. Özellikle hasta ve yerinden edilen binlerce insanı Şifa Hastanesi ile bazı sığınma merkezlerini boşaltmaları konusunda uyardıktan sonra, Gazze’nin batısında hava saldırısı gerçekleştirdi. Aldığı bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin yaptığı tehditlerin hemen ardından, Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesindeki hedefi bombaladı. Saldırının akabinde ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirildi.

SALDIRI PLANI AÇIKLANDI

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze İslam Üniversitesi dahil olmak üzere Gazze kentinde birçok okul ve Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırılar gerçekleştireceklerini duyurdu. Adraee’nin belirttiği hedeflerin yer aldığı binalar, Gazze kentinin yoğun yerleşimin olduğu Rimal Mahallesi’nde bulunuyor. Ayrıca, İsrail ordusunun saldırı tehdidinde bulunduğu bölgelerin, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı alanlar olduğu biliniyor.

BM RAKAMLARI

Birleşmiş Milletler tarafından sağlanan verilere göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle Gazze’deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda. Bu durum, bölgedeki insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor. İsrail ordusu, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesten sonraki süreçte, 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını tekrar başlattı.

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