İsrail Ordusu, Gazze’ye Hazırlık Yürütüyor

İSRAİL’İN GAZZE SALDIRILARI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentine yönelik işgal saldırılarının “ön hazırlıklarına başladığını” açıkladı. Yapılan açıklamada, “Gazze’ye yönelik ön operasyonlar ve saldırının ilk aşamaları başlatıldı. Gazze’nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonlar yürütüyoruz” denildi. Bu süreçte, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya Dışişleri Bakanları, İsrail’in Gazze şehrindeki kalıcı varlık tesis etme kararını şiddetle kınadı.

GAZZE’DEKİ İŞGAL VE REHİNE AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu, işgal ve Filistinlileri zorla yerinden etme doğrultusunda Gazze’nin kuzeyindeki saldırılarını artırıyor. Ordudan gelen açıklamada, işgalin ilk aşamasının başladığı belirtilirken, “Gazze’nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz” ifadesi kullanıldı. Ordu ayrıca bugün, iki rehinenin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. İsrail basını, rehinelerden birinin 7 Ekim 2023’te Hamas tarafından kaçırılan 56 yaşındaki Ilan Weiss olduğunu belirtti.

TATİKSEL ATEŞKES SONLANDI

İsrail ordusu, bugünkü açıklamasında geçtiğimiz ay insani amaçlarla ilan ettiği Gazze’deki geçici “taktiksel ateşkes”in, Gazze Şehri için artık geçerli olmayacağını bildirdi. Açıklamada, “Durum değerlendirmesi ve siyasi kademenin talimatları doğrultusunda, bugün saat 10:00’dan itibaren, askeri faaliyetlerin taktiksel-yerel ateşkesinin, tehlikeli bir savaş bölgesi olan Gazze Şehri bölgesinde uygulanmayacak” denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI’NDAN AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki Gazze gündemli oturumda Genel Kurul’a hitap etti. Hakan Fidan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl İsrail’in izlediği stratejisinin yalnızca Gazze’yle sınırlı kalmayacağını, bölgenin geneline yayılacak bir ateş dalgası yaratacağını ifade etmiştim. Ne yazık ki bugün öngörülerin maalesef birer birer gerçekleştiğini üzülerek görmekteyiz. Gazze’de soykırım daha da derinleşmiş, İran-İsrail gerginlik 12 günlük bir savaşa dönüşmüş, İsrail’in saldıganlığı Lübnan’a ve Suriye’ye sıçramış, Doğu Kudüs’teki kutsal mekanlara ve özellikle Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonlar giderek artmıştır. İsrail iki yıldır Gazze’de soykırım suçu işleyerek, dünyanın gözü önünde temel insani değerleri hiçe saymaktadır.”