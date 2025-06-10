İsrail Ordusu, Gazze’ye Saldırı Tehdidinde Bulundu

İSRAİL ORDUSUNDAN SÜRÜGÜN EMRI

İsrail ordusu, soykırımını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki belirli bölgeler için saldırı tehdidinde bulunarak, Filistinlilere yönelik sürgün emri yayımladı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden Gazze Şeridi’nin küçük bloklara ayrıldığı ve “yasak bölgelerin” kırmızı renkle gösterildiği bir harita paylaştı. Gazze Şeridi’nin kuzey bölgeleri için sık sık sürgün emri veren İsrail ordusu, dünyanın en yoğun nüfusuna sahip olan Gazze’deki Filistinlileri dar kıyı alanlarına göç etmeye zorlamayı sürdürüyor. Adraee, paylaşımında Gazze kentinin kuzeyindeki el-Kerame, Abdurrahman en-Nahda mahalleleri ve Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki Filistinlilere sürgün emri çıkardığını belirtti. Adraee, bölgede saldırı yapacaklarını söyleyerek, Filistinlilerden bölgeyi terk etmelerini ve Gazze kentindeki “sığınaklara” gitmelerini istedi.

ATEŞKESİN BOZULMASI SONRASI SİLAHLI SALDIRILAR

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta başlayan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı, şiddetli saldırılarına tekrar başladı. Saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 4 bin 497 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 793 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 772’ye, yaralı sayısı ise 125 bin 834’e ulaştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ndeki işgali daha da genişletecek ve kalıcı hale getirmek için saldırı planlarını uygulamaya başladı.

NETANYAHU’DAN GAZZE İŞGALİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plana göre, İsrail ordusu Gazze’yi kalıcı olarak işgal edecek, Filistinlileri Gazze’nin güneyindeki “toplama kamplarına” sürmeyi hedefliyor. Burada Filistinlilere, “hayatta kalacakları” kadar insani yardım sağlanacak. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde sağlam kalan her şeyi tahrip edeceklerini ve Filistinlileri önce güneye, ardından da başka ülkelere sürme planları olduğunu ifade etti.