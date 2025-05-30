İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

İSRAİL ORDU SALDIRILARI SONUCU HAYATINI KAYBEDENLER

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda en az 13 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail güçlerinin Gazze’deki sivillere ve yerleşim alanlarına yönelik düzenlediği saldırılarda, hastane, okul, aşevi ve yardım dağıtım merkezleri gibi insani altyapı da hedef alınıyor.

CİBALIYA’DA YAŞANAN TRAJEDİ

Filistin haber ajansı WAFA’nın verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya en-Nezle bölgesinde “Nasr” ailesine ait bir evi bombaladığı sonuçta en az 7 Filistinli hayatını kaybetti. Bu saldırıda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildiriliyor.

HAN YUNUS VE ABASAN’DA CAN KAYIPLARI

Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde, İsrail ordusu yerinden edilen Filistinlilerin barındığı 2 çadırı hedef aldı ve bu saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca kentteki Abasan el-Kebira bölgesinde sivil biraraca yönelik yapılan bombardımanda 2 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde de İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

SALDIRILARIN ÇAĞRILDIĞI SİVİL HEDEF

İsrail ordusunun Gazze kentinin Tuffah Mahallesi ile Han Yunus’un kuzeyindeki Karara bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılarda ise çok sayıda sivil bina havaya uçuruldu. Bu durum, saldırılar sırasında sivil kayıpların artmasına sebep oluyor.