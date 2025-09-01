İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

İSRAİL ORDUSU HAVA VE KARADA SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRIYOR

Filistinli kaynaklar, İsrail ordusunun pazar günü Gazze’ye yönelik hava ve kara saldırılarını artırdığını aktarıyor. Bu saldırılar, bölgedeki sakinlerin Gazze Şeridi’nin orta ve güney bölgelerine doğru göçe zorlanmasını amaçlıyor.

BÖLGEDEKİ GÖÇ HAREKETLERİ

Saldırılar nedeniyle birçok sivil, yaşamlarını sürdürebilmek için bölgeden uzaklaşma ihtiyacı hissediyor. Gazze’de yaşanan bu durumda, insanları güvenli alanlara yönlendiren bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Bu süreç, bölgedeki gerginliği artırıyor ve toplumsal dinamikler üzerinde etkili oluyor.