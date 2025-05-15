İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARIYLA KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki farklı alanlara gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında birçok kadın ve çocuğun bulunduğu 40 Filistinli yaşamını kaybediyor. Sağlık alanındaki kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze’de evleri, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını ve sivillerin bir araya geldiği noktaları hedef aldı. Bu saldırılarda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.

HAN YUNUS KENTİNDEKİ BOMBARDIMAN

Filistin haber ajansı WAFA’nın ilettiği bilgilere göre, Gazze’nin Han Yunus kentinde İsrail ordusu birçok evi bombaladı. Han Yunus’ta yaşamını yitiren en az 27 kişinin cenazesi ve yaralılar, kentin bulunan Nasır Hastanesi’ne getiriliyor. Bunun yanı sıra, İsrail ordusu Han Yunus’un el-Karara beldesinin doğusunda bulunan Ebu Heddaf bölgesini de bombalamaya devam ediyor.