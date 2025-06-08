İsrail Ordusu Gazze’ye Saldırıyor, 78 Ölü

İSRAİL’İN GAZZE’DE YÜKSEK CAN KAYBI SÜRÜYOR

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne, Kurban Bayramı’nın ikinci günü sabah saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 78 Filistinli yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden bombardımanlarda hastaneler, okullar ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi birçok yer hedef alınıyor. Saldırılar, sivilleri etkileyen ağır sonuçlar doğuruyor.

CİBALIYA’DA VE GAZZE KENTİNDE BOMBARDIMANLAR

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’nin güneyindeki Sabra Mahallesi’nde “Ebu Şeria” ailesine ait bir evi bombaladığını belirtti. Saldırıda 6’sı çocuk 15 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin yaralandığını aktardı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının zorluğunu dile getiren Basal, “Hedef alınmadan önce bina içinde çocuklar oyun oynuyordu, bu durum çocuk şehitlerin sayısının artmasına neden olacak.” dedi. Ayrıca, bayramda bile durmayan ve masum çocukları hedef alan bu katliamların durdurulması için tüm dünyanın müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Cibaliya’da bir eve düzenlenen bombardımanda 6 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi’nde, sivillerin bulunduğu bir alanın İHA ile hedef alınması sonucu 5 Filistinli öldü. Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı hedef alan saldırıda ise 2 kişi yaşamını yitirdi. Nasır Hastanesi kaynaklarına göre, Han Yunus’un doğusundaki Beni Suheyla beldesine bir insansız hava aracıyla düzenlenen saldırı sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus’un batısındaki Emel Mahallesi’nde ise bir İHA saldırısında bir Filistinli öldü, bir diğeri yaralandı.

YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLER HEDEFTE

Saldırılar sonucunda Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle bölgesinde 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgedeki Faluca’da düzenlenen bir başka saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin batısında yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir evin bombalanması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi. Cibaliya Mülteci Kampı’nda ve Bureyc Mülteci Kampı’nda ise yapılan saldırılarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti.

HAN YUNUS’TA AĞIR SALDIRILAR

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde, yardım dağıtım merkezi yakınında bekleyen sivillere ateş açılması sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus’taki Mevasi bölgesinde İsrail ordusunun yerinden edilen Filistinlilerin çadırına yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, Mevasi’de bir evi bombalama sonucu biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Han Yunus’un kuzeybatısındaki Asda bölgesindeki saldırılarda da yaralanmalar meydana geldi.

GÖRGÜ TANIKLARI BİLGİ VERİYOR

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Han Yunus’ta birçok binayı havaya uçurduğunu ifade etti. Saldırılar devam ederken, Filistinlilerin yaşadığı kayıpların artış göstermesi dikkat çekiyor.