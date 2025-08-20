İsrail Ordusu Gazze’yi İşgal Ediyor

İSRAİL ORDUSU GAZZE’YE YÖNELİK SALDIRILARA BAŞLADI

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İsrail ordusunun Gazze Şehri’ne yönelik planladığı saldırının ilk aşamasına geçiş yaptığını duyurdu. Defrin, Gazze’nin dış mahallelerinde kontrolün sağlandığını belirtti. İsrail’in Gazze Şehri üzerindeki işgal planı resmen devreye girdi.

GÜVENLİK KABİNESİ ONAYINA GÖRE HAREKET EDİLDİ

Defrin, “İsrail ordusu hızla hareket ediyor” ifadesini kullanarak, Gazze Şehri’nin işgaline yönelik saldırılar için ön operasyonların gerçekleştirildiğini açıkladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos’ta Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’yi işgal önerisini onayladı. Takip eden 20 Ağustos’ta İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir ve diğer üst düzey subaylar tarafından sunulan işgal planını da onayladı.

YEDİK BİN YEDİK ASKER GÖREVE ÇAĞRILACAK

“Gideon’un Savaş Arabaları B” adı verilen operasyon çerçevesinde yaklaşık 60 bin yedek askerin göreve çağrılacağı bildirildi. Bu stratejik adımlar, İsrail ordusunun Gazze’deki hedeflerine ulaşma amacını hızlandıracak şekilde planlanıyor.