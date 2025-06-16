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İsrail Ordusu, Halka Sığınakları Terketmemesini İstedi

İSRAİL ORDUSUNDAN UYARI

İsrail ordusu, İran’dan olası saldırılarla ilgili olarak vatandaşlara sığınakların etrafından ayrılmamaları gerektiğini bildirdi. Yapılan bilgilendirmede, ülke genelinde kamu alanlarında hareketliliğin en aza indirilmesi ve toplantılardan kaçınılması gerektiği ifade edildi.

HAFTA İÇİ SÜREKLİ SIKIAK ELDEN GEÇİRİLMELİ

İsrail Ordu Sözcülüğü, tehdit anında yakınlardaki sığınaklara derhal girilmesi gerektiğini, ayrıca resmi bir açıklama yapılana dek bu alanlardan çıkılmaması yönünde talimatlar sundu.

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