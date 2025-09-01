İsrail Ordusu, Hamas’a Ulaşmayı Hedefliyor

İSRAİL ORDUSU TEHDİTLERİ HIZLANDIRACAK

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Kuzey Komutanlığı’nda yaptığı açıklamada, “Hamas’ın yönetici kadrosunun büyük bölümü yurt dışında ve onlara da ulaşacağız” dedi. Zamir, İsrail ordusunun çeşitli alanlarda tehditleri hedef almaya devam edeceğini dile getirdi.

İNSİYATİF VE OPERASYONEL ÜSTÜNLÜK

Zamir, İsrail ordusunun her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ettiğini ifade ederek, “İsrail ordusu, tüm alanlarda her zaman inisiyatif ve operasyonel üstünlükle saldırgan bir şekilde hareket ediyor” diye belirtti. Ayrıca, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları’nın Sözcüsü Ebu Ubeyde’ye yönelik saldırının, İsrail ordusunun Yemen, Lübnan, Suriye ve diğer bölgelerde gerçekleştirdiği önemli saldırıların devamı olduğunu vurguladı.