İsrail Ordusu, Han Yunus’ta Saldırı Düzenledi

İSRAİL’İN SALDIRISI SONRASI CAN KAYBI ARTMAKTADIR

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinde bulunan bir eve düzenlediği saldırıda, 3’ü çocuk olmak üzere en az 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve birçok kişinin yaralandığını bildirdi. Bu saldırı, İsrail’in sivillere yönelik katliamlarını sürdürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Özellikle Han Yunus şehrinin Şeyh Nasır mahallesindeki Farra ailesinin evine yönelik yapılan bu saldırıda, can kaybının yanı sıra çok sayıda yaralı da ortaya çıktı. Saldırının ardından meydana gelen korkunç manzaralar amatör kameralarla kaydedildi, ancak İsrail ordusu saldırının gerekçesi hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

İSRAİL KATLIAMLARININ BİLANÇOSU AĞIRLAŞIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden İsrail saldırıları sırasında en az 50 bin 886 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, yaralı sayısının ise 115 bin 875’e ulaştığı ifade edildi. Ek olarak, Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi enkaz altında kaybolan yüzlerce kişinin de öldüğünü varsayarak toplam ölüm sayısının en az 61 bin 700 olduğunu bildirdi.