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İsrail Ordusu, Hasan Islih’in Ölümünü Kabul Etti

İSRAİL ORDUSU HASTANEYE DÜZENLENEN SALDIRIDA GAZETECİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi’nin güney kesimindeki Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yapılan saldırıda gazeteci Hasan Abdulfettah Islih’in yaşamını yitirdiğini kabul etti. Ordunun, X sosyal medya platformu aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) ile birlikte yürütülen ortak operasyonda Hamas’ın önde gelen aktivistlerinin hedef alındığı belirtildi ve Islih’in bu operasyon kapsamında hayatını kaybettiği ifade edildi. Açıklamada, Islih’in Hamas’ın Han Yunus Tugayı üyesi olduğu ve 7 Ekim 2023’teki sınıra ait baskına katıldığı iddiaları yer aldı.

BOMBARDIMANDA HAYATINI KAYBEDEN GAZETECİ

İsrail ordusunun gece saatlerinde gerçekleştirdiği bombardımanda, daha önceki bir saldırıda yaralanarak hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Islih’in yaşamını yitirdiği bildirildi. “Alam24” haber ajansında müdür olarak çalışan Hasan Islih’in ölümüyle Gazze’deki İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısı 215’e ulaştı. Hamas, yaptığı açıklamada, Islih’in öldürülmesini “uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiren yeni bir savaş suçu” olarak nitelendirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMALAR

İsrail ordusu, 7 Nisan 2025 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, “Ordu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), dün gece Han Yunus’ta, gazeteci kisvesi altında çalışan ve medya şirketi olan Hasan Abdulfettah Muhammed Islih’i hedef aldı.” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, bombalamanın “Hamas’ın Han Yunus’taki Tugay’ına mensup olan Islih’i hedef alma amacıyla” yapıldığı iddia edildi. Saldırıda yaralanan 9 gazeteciden biri olan Islih’in, İsrail ordusunun iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadığı kamuoyuna duyuruldu.

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