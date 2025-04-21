İsrail Ordusu, Hataların Sorumlu Olduğunu Belirtti

İSRAİL ORDUSU TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Geçtiğimiz ay Gazze’de 15 acil durum çalışanının ölümüne neden olan olay, İsrail Ordusu tarafından “profesyonel hataların” etkisiyle ortaya çıktığı açıklandı. Olayla ilgili İsrail Ordusu tarafından yürütülen soruşturmada “operasyonel yanlış anlama” ve “emir ihlali” gibi bir dizi hata belirlendi. Olayın sorumluluğunu üstlenen birimin komutan yardımcısı “sorgulama sırasında eksik ve yanlış rapor verdiği için” görevden alındı.

FİLİSTİN KIZILAYI’NIN TEPKİSİ

Filistin Kızılayı (PRCS) sözcüsü, soruşturma sonuçlarının “geçersiz” olduğunu ifade etti. Sözcü, “gerçek tamamen farklı olduğu halde sorumluluğu alan komutanlığındaki kişisel bir hataya yüklediğini” belirtti. Olay, 23 Mart tarihinde Filistin Kızılayı ambulansları, bir BM aracı ve bir itfaiye aracından oluşan konvoya İsrail Ordusu tarafından ateş açılması sonucu gerçekleşti ve bu saldırıda 14 acil yardım çalışanı ile bir BM çalışanı hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU’NUN SAVUNMASI

İsrail Ordusu, ateş açmalarının nedeni olarak askerlerinin düşman güçlerden gelen bir tehditle karşı karşıya olduklarını düşündüklerini açıkladı. Ayrıca, ölenlerden altısının Hamas üyesi olduğunu belirtti ve yargısız infaz iddialarını reddetti. Olayı soruşturan Tümgeneral Yoav Har-Even, Hamas üyesi olduğunu iddia ettikleri kişilerin isimlerinin ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti. Soruşturma raporunda, olayın “düşmanca ve tehlikeli bir savaş bölgesinde” meydana geldiği, araçların hızla yaklaştıktan sonra sahadaki komutanın acil ve somut bir tehdit algıladığı ifade edildi.

ÖZEL BİR DURUM

İsrail Ordusu, “zayıf gece görüşü” nedeniyle komutanın araçları ambulans olarak tanımlayamadığını bildirdi. Raporda, başka bir komutanın da “olaydaki genel sorumluluğu” nedeniyle “kınama cezası alacağı” vurgulandı. Başlangıçta, konvoyun karanlıkta “şüpheli” şekilde yaklaştığı gerekçesiyle ateş açıldığı belirtilmişti, ancak daha sonra öldürülen bir sağlık görevlisine ait cep telefonundaki videoda araçların farları açık ve acil durum sinyalleri yanıp sönerken görüntülendi. Görüntülerde, araçların yol kenarına çekildiği ve ateş açılmadan hemen önce, bir sağlık görevlisinin son duasını ettiği görüldü.

KIZILAY DOKTORUNUN GÖZALTINA ALINMASI

İsrail, olaydan sonra gözaltına alınan bir Filistin Kızılayı doktorunun ellerinde bulunduğunu doğruladı. Doktorun adı açıklanmazken, Uluslararası Kızılhaç Komitesi önceki açıklamalarında bu kişinin adını Esad el-Nassasra olarak bildirmişti. Kızılay ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar, olayla ilgili bağımsız bir soruşturma yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

YENİ GÜVENLİK OPERASYONLARI

İsrail, Mayıs 2024’te Refah’a yönelik büyük bir saldırıya geçmiş ve şehrin büyük bir kısmını tahrip etmişti. İki aylık ateşkesin ardından, on binlerce insan evlerine geri döndü. 18 Mart’ta Gazze’ye yönelik saldırılar yeniden başladı. Sağlıkçıların öldürülmesinin ardından, Birleşmiş Milletler çalışanlarının cesetleri almasına sadece bir hafta sonra izin verildi. Sağlıkçıların cesetleri ve kullandıkları araçlar bir toplu mezarda bulundu. İsrail Ordusu, ölülerin gömülmesinin hayvanların yaklaşmaması için standart bir uygulama olduğunu öne sürdü.

KURTULAN SAĞLIK GÖREVLİSİ

23 Mart’taki saldırıdan sadece Munther Abed isimli bir sağlıkçı kurtuldu. Abed, BBC’ye verdiği röportajda, “Gündüz de gece de aynı. Hem araç dışındaki hem de içerideki ışıklar açık. Her şey bunun Filistin Kızılayı’na ait bir ambulans olduğunu gösteriyor. Araç ateş altına alınana kadar tüm ışıklar açıktı.” dedi. Abed, Israeli askerleri tarafından enkazdan çıkarıldığını, gözleri bağlanarak sorguya götürüldüğünü ve serbest bırakılmadan önce 15 saat boyunca sorgulandığını aktardı. Ayrıca, araçlarda Hamas üyeleri olduğu iddiasını kesin bir dille reddetti. “Bu tamamıyla yanlış. Tüm mürettebat sivildi.” ifadelerini kullandı.