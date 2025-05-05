İsrail Ordusu Hava Saldırıları Düzenledi

İSRAİL ORDUSUNDAN HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusunun Lübnan ile Suriye arasındaki sınır bölgesine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği bildiriliyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Lübnan ile Suriye arasındaki sınır hattını bombaladı. Haberde, İsrail savaş uçaklarının Suriye ile Lübnan sınırındaki dağlık Beka bölgesinin Centa beldesine yönelik bir dizi saldırı düzenlediği belirtildi. Savaş uçaklarının Beka bölgesinde uçuşlarını devam ettirdiği ifade ediliyor.

BOMBA SALDIRILARI VE HEDEFLER

İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerin güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evlere 4 saldırı gerçekleştirdiği vurgulandı. Ayrıca Sur kentine bağlı Srifa beldesinin de bir hava saldırısına maruz kaldığı öğrenildi. Söz konusu saldırılarda can kaybına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Beka bölgesinde Hizbullah’a ait stratejik savaş araçlarının depoları ve altyapılarını bombaladıklarını öne sürdü. Hizbullah’ın belirli bölgelerde faaliyetlerini yeniden başlatma çabalarında bulunduğunu iddia eden Adraee, Lübnan’ın güneyindeki Srifa bölgesinde de Hizbullah’a ait askeri altyapıyı hedef aldıklarını ifade etti.

ATEŞKES ANLAŞMASI VE İHLALLER

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kırsalına da 3 saldırı düzenledi. 27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail ordusu sıklıkla bu anlaşmayı ihlal ediyor.