İsrail Ordusu Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL’İN HAVADAN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan ve Suriye arasındaki sınır bölgesine hava saldırıları düzenliyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları bu bölgedeki sınır hattını bombalamakta. Savaş uçaklarının, Suriye ile Lübnan sınırındaki Beka bölgesinde bulunan Centa beldesine yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği belirtiliyor. NNA, hava operasyonlarının Beka bölgesinde devam ettiğini aktarıyor.

SUR KENTİ VE NEBATİYE’YE SALDIRILAR

Ayrıca, İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının güneydeki Sur kentine bağlı Dayr Harfa beldesindeki bazı konteyner evlerini hedef aldığı kaydedildi. İsrail savaş uçakları, gün içerisinde Lübnan’ın güneyinde bulunan Nebatiye kırsalına da 3 farklı saldırı düzenledi. Tüm bu gelişmelere rağmen, İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024’te gerçekleştirilen ateşkes anlaşmasına sıkça riayet edilmediği görülüyor. İsrail ordusu, anlaşmayı ihlal etmeye devam ediyor.