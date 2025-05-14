İsrail Ordusu Hedef Belirledi Gazze’de

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan yoğun bombardımana maruz kalan Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki 4 okul, bir üniversite ve bir hastaneye yönelik saldırı tehdidinde bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze İslam Üniversitesi ile birlikte birçok okul ve Şifa Hastanesi’ni hedef alacaklarını bildirdi. Adraee’nin belirttiği tesisler, Gazze kentindeki yoğun yerleşimlerin bulunduğu Rimal Mahallesi’nde yer alıyor.

Hedef Binalar Yerinden Edilenlerin Sığındığı Noktalar

İsrail ordusunun tehdit ettiği bölgelerin, Gazze Şeridi’nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı yerler olduğu biliniyor. Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze’deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90’ı en az bir kez yerinden edilmiş durumda. İsrail ordusu, 19 Ocak’ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı itibarıyla Gazze Şeridi’ne karşı yeniden şiddetli saldırılara başladı.