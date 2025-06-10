İsrail Ordusu, Huzza’da Yıkım Gerçekleştirdi

İSRAİL ORDU OPERASYONLARI GAZZE’DE SÜRGÜN YÜKSELİYOR

İsrail ordusunun, “Batı Negev yerleşimlerinin önündeki gelişmiş savunma tampon bölgesi” olarak tanımladığı Gazze Şeridi’ne bağlı Huzza beldesinde geniş kapsamlı yıkım yaptığı bildiriliyor. Ordudan yapılan açıklamada, “Son haftalarda, 188. Tugay birlikleri, Batı Negev yerleşimlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla bir operasyon düzenledi. Bu operasyonda, askerlerimiz için büyük bir bedel gerektiren Huzza bölgesindeki düşman altyapısını tespit ederek imha ettik.” denildi.

HAMAS’A YÖNELİK TAHLİKELER ORTADAN KALDIRILIYOR

Açıklamada ayrıca, “Bu bölgeden yüzlerce Hamas mensubun çıkarak sınırı geçtiğini ve 7 Ekim 2023’teki saldırılara katıldığı” iddia edildi. Bölgede düzenlenen hava saldırıları, onlarca Filistinli direnişçinin hayatını kaybetmesine neden olduğu öne sürüldü. “İsrail’in sınır kasabalarına yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için bin 200’den fazla düşman altyapısı, yerin üstünde ve altında imha edildi.” ifadeleri kullanıldı.

YERALTINDAN DÜZENLİ HAREKETLERİ ENGELLİYOR

Saldırılar çerçevesinde, 25 metre derinliğinde ve 500 metre uzunluğundaki bir yeraltı tünelinin tespit edilerek yok edildiği bilgisi verildi. İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarda, ABD’nin desteği ile Gazze Şeridi’nde 181 binden fazla Filistinliyi öldürdü veya yaraladı. Kurbanların çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu, 11 binden fazla kişinin kayıplar arasında olduğu ve yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği bildiriliyor.