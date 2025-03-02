İsrail Ordusu İçin Yedek Asker Çağrısı

ATEŞKES SONRASI YENİ SALDIRI SINYALI

Gazze’deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının sona ermesinin ardından, İsrail hükümeti yeniden saldırı sinyalleri veriyor. 29 Mayıs’a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askerin çağrılması için gerekli olan kararı onayladı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu, bu kararın metnini paylaşarak, “Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı.” ifadesini kullandı.

YEDİK ASKER ÇAĞIRMA YETKİSİ

Bu karar, 29 Mayıs 2025 tarihine kadar ihtiyaç durumunda 400 bin yedek askeri silah altına alabilme yetkisini içeriyor. Daha önce verilen 320 bin yedek askerin çağırma yetkisi ise bugün sona ermiş durumda. Kanal 14 televizyonunun aktardığına göre, Gazze’ye yönelik yeni saldırıların başlayabileceği düşüncesiyle, İsrail hükümeti 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilir.

SAVUNMA STRATEJİLERİ VE GELECEK BASKILAR

Haberde, hükümete “2025’in de 2024’e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır.” ifadesiyle kararın onaylanmasının gerekli olduğu önerildi. Bu durum, gelecekteki savunma stratejileri ve olası askeri operasyonlar açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.