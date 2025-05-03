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İsrail Ordusu, İHA’yı Durdurduğunu Açıkladı

İHA’NIN ETKİSİZ HALE GETİRMESİ

İsrail ordusu, doğudan gelen bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, söz konusu İHA’nın hava kuvvetleri tarafından durdurulduğu ve bu sırada sirenlerin çaldığı ifade edildi. Ancak, İHA’nın hangi noktadan geldiği hakkında bilgi verilmedi. Yedioth Ahronot gazetesi, İHA’nın Yemen’den fırlatıldığına dair bir bilgiyi paylaştı.

SON 24 SAAT İÇİNDEKİ İHA OLAYLARI

İsrail ordusu, 2 Mayıs’ta doğu yönünden gelen başka bir İHA’nın engellendiğini açıklamıştı. Bu, son 24 saat içinde doğu yönünden engellenen ikinci İHA oldu. Yemen’de bulunan İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi’ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı ve bu bağlamda İsrail’i balistik füzeler ve İHA’larla zaman zaman hedef alıyor.

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