İsrail Ordusu, İran’a Geniş Saldırı Düzenledi

ABD VE İRAN İLE GÖRÜŞMELER SÜRERKEN İSRAİL’İN SALDIRILARI

İran’ın nükleer programını sınırlamak için ABD ve İran arasında yürütülen görüşmeler devam ederken, İsrail ordusu İran’a çok geniş çaplı saldırılar düzenledi. Bu operasyonla İran’ın nükleer tesisleri, füze tesisleri, üst düzey komutanları, nükleer bilimcileri ve hava savunma sistemleri hedef alındı. İsrail ordusu, ABD’nin dahli olmadan çok katmanlı ve uzun mesafeli bir operasyon gerçekleştirdi. “Yükselen Aslan” adı verilen bu operasyonda, 200 kadar savaş uçağı İran’daki hedeflere yüzlerce bomba bıraktı. Bazı bölgelerdeki füze rampaları ve hava savunma sistemleri ise dronlarla vuruldu. Bu saldırılara karşı İran, misilleme saldırıları başlattı.

İSRAİL’İN FÜZE SALDIRILARI VE ALARM DÜZENİ

İsrail ordusu, İran’dan kuzey, güney ve merkez bölgelere 5. dalga füze saldırıları yapıldığını açıkladı. Ordunun sözcülüğünden yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu füzeleri engellemeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca, İsrail’in telefon uygulamasında kuzeyde ve güneyde alarmlar çaldığı duyuldu. Sosyal medya üzerinden, kuzeyde İran’dan fırlatılan balistik füzelerin ve hava savunma sistemlerinden atılan füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. Yediot Ahranot’un haberine göre, İran’dan İsrail’e sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı. Bu saldırılar sonucu, İsrail’in merkez bölgesinde bir füze isabet ederken 6 bina hasar gördü ve 9 kişi yaralandı.

İRAN’IN SALDIRILARI VE CAN KAYIPLARI

İsrail devlet televizyonu KAN, İran’ın gerçekleştirdiği son saldırılarda Tel Aviv’in güneyindeki belirli binaların hedef alındığını bildirdi. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda 2 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 21 kişi yaralandı. Böylece, İran’ın dün akşam itibarıyla İsrail’e düzenlediği 6 saldırıda ölü sayısı 3’e, yaralıların sayısı ise 91’e yükseldi. İsrail ordusu, ülkenin en büyük nükleer tesisi olan Natanz’ın yanı sıra İsfahan’daki nükleer tesisi de vurduğunu açıkladı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya üzerinden bu bilgiyi paylaşarak, “uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların” hedef alındığını ifade etti.

SALDIRILAR SONRASI YAŞANANLAR VE REAKSİYONLAR

İran medyası, İsrail’in Tahran’daki yerleşimlerine düzenlediği saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 329 kişinin yaralandığını belirtti. Saldırılar Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile diğer kritik noktalara yönelikti. Ayrıca, üst düzey askeri yetkililerin yanı sıra 6 nükleer bilim insanı da bu saldırılarda hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenledikleri saldırılara dair, “tehlike ortadan kalkana kadar” devam edeceğini söyledi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağının katıldığını ve insansız hava araçlarının da kullanıldığını bildirdi.