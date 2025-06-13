İsrail Ordusu, İran’a Saldırı Başlattı

İSRAİL ORDUSU YENİ SALDIRI BAŞLATTI

İsrail ordusu, İran’ın nükleer zenginleştirme programını hedef almak amacıyla “Yükselen Aslan” adını verdiği bir saldırı başlattığını açıkladı. Bu operasyon kapsamında, İsrail ordusu 200 savaş uçağı ile toplam 300 saldırı gerçekleştirdi. İran ise bu saldırılara karşılık vererek 100’den fazla kamikaze İHA fırlattı. İran Atom Ajansı Başkanı, “Natanz nükleer tesisi imha edildi” ifadelerini kullandı.

İsrail ordu radyosu, yapılan saldırılarda İran’ın çeşitli bölgelerinde birçok askeri hedefin vurulduğunu ve özellikle askeri hedefler, komutanlar, karargahlar ile nükleer tesislerin hedef alındığını belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), İsrail’in saldırdığı Natanz Nükleer Tesisi’nde herhangi bir radyasyon artışı tespit etmediklerini açıkladı. Ayrıca, IAEA, İranlı yetkililerle iletişimde kaldıklarını ve nükleer enerji tesislerinin durumunu takip ettiklerini bildirdi. IAEA’nın açıklamasında, İran’ın Buşer kentindeki nükleer enerji tesisinin saldırıya uğramadığı ifade edildi.

İRAN’DA YAŞANAN KAYIPLAR

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail’in sabaha karşı düzenlediği saldırılarda Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi gibi nükleer bilim insanlarının yaşamını yitirdiğini aktardı. Hayatını kaybedenlerden Feridun Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak uzun bir süre görev yapmıştı. Abbasi, 2010 yılında İsrail’in suçlandığı bir suikast girişiminden yaralı olarak kurtulmuştu. Diğer bir bilim insanı olan Muhammed Mehdi Tehrançi ise İslami Azad Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı. Netanyahu, “İsrail tarihinde belirleyici bir noktadayız.” diyerek şunları ekledi: “Savaş pilotlarımız İran’da birçok noktayı vuruyor. Bu operasyon kaç gün sürerse sürsün devam edeceğiz. Savaşımız İran halkı ile değil diktatör rejimiyle.” Ayrıca, “İran Natanz’daki uranyum zenginleştirme merkezini vurduk. Nükleer bombalar üreten bilim insanlarını da hedef aldık.” diyerek, “İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer tesisleri ve onlarca askeri hedefi vurduk, ilk aşama tamamlandı.” açıklamasında bulundu.