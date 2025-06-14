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İsrail Ordusu, İran’a Saldırı Gerçekleştirdi

İSRAİL ORDUSU’NUN SALDIRISI

İsrail Ordusu sözcüsü Avichay Adraee, İran’ın İsfahan bölgesindeki nükleer tesise yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. Sözcü, Arap medya bölümü başkanının sosyal medya hesabı üzerinden Arapça açıklama yaparak, İran’ın bu bölgedeki nükleer tesisine yönelik düzenledikleri hava saldırısını duyurdu.

NÜKLEER TESİSTE YAPILAN İŞLEMLER

Yapılan açıklamada, söz konusu tesiste ‘nükleer silah üretim sürecinin bir parçası olan ve uranyum zenginleştirmenin sonraki aşamasında gerçekleşen zenginleştirilmiş uranyum geri dönüşüm işlemi’ yapıldığı belirtildi. Saldırı sırasında, uranyum metal üretim binasının yanı sıra zenginleştirilmiş uranyum dönüşüm altyapısının ve laboratuvarların da imha edildiği ifade edildi.

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