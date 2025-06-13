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İsrail Ordusu, İran’a Saldırının İlk Aşaması Tamam

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRI DUYURUSU

İsrail ordusu, İran’a yönelik saldırının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını bildiriyor. Yapılan açıklamada, “İran’ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda askeri hedefe yönelik saldırıları kapsayan ilk aşama tamamlandı” denildi. Ayrıca, saldırılarda onlarca savaş uçağının görev aldığı vurgulandı.

HEDEF NÜKLEER PROGRAM

İsrail ordusu, “İran’ın nükleer programını hedef alan önleyici, hassas ve eşgüdümlü bir saldırı” başlattıklarını ifade etti. Koruma gerekçesiyle, “gerektiğinde her yere saldırırız” tehdidinde bulunarak, vatandaşlarını koruma amacını öne çıkardı.

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