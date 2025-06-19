İsrail Ordusu, İran’dan Füzeler Attığını Açıkladı

İSRAİL ORDUSUNDAN FÜZE SALDIRISI DUYURUSU

İsrail ordusu, İran yönünden yeni füzelerin hedefe doğru ateşlendiğini açıkladı. Ordunun bildirdiğine göre, İran tarafından başlatılan yeni saldırı sonrası kuzey bölgelerde sirenler çalmaya başladı.

HALK SIKINTIDAN KAÇINMALI

Yapılan yazılı açıklamada, füzelerin ateşlenmesinin ardından hava savunma sistemlerinin çalışmaya başladığı dile getirildi. Ayrıca, halka en kısa sürede sığınaklara yönelmeleri ve ikinci bir bildiri yapılana kadar bu alanları terk etmemeleri gerektiği vurgulandı.

İRAN’DAN TAHİL KÜRSÜ UYARISI

İran Devrim Muhafızları da İsrail’in Dimona Nükleer Santrali çevresinde tahliye yapılması konusunda uyarılarda bulundu. Bu gelişmeler, bölgedeki gerilimin arttığını gösteriyor.