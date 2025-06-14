İsrail Ordusu, İran’dan Yeni Füze Saldırısı

İSRAİL ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, İran’dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Füze saldırılarından birinin Tel Aviv’deki bir binaya isabet ettiği anlar, kameralara yansıdı. İran, İsrail’in düzenlediği saldırıların ardından karşılık verdi. Akşam saatlerinde başlayan saldırının ardından gece saatlerinde ikinci bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, İran’dan bir salvo daha füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Ülkede saldırıları bildiren cep telefonu uygulamalarında ve genelinde alarm sistemleri aktif hale geçti. İsrail Ordusu, tüm sivillere bir sonraki resmi duyuruya kadar korunaklı alanlara geçmeleri gerektiğini iletti. Açıklamada, bu alanların yalnızca açık talimatla terk edilebileceği vurgulandı. Ayrıca, saldırının tespit edildiği anda İsrail’in hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE KAYIPLAR

İran’ın fırlattığı füzenin Tel Aviv’deki bir binaya isabet etmesi görüntülendi. Öte yandan, İsrail sabaha karşı İran’ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan’daki Natanz nükleer tesisi ile diğer bazı şehirlere saldırılar düzenlemişti. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile üst düzey askeri yetkililer ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. İsrail’in Tahran’daki saldırılarında sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

NETANYAHU’DAN KATILIM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a düzenledikleri saldırıları doğrulayarak “tehlike ortadan kalkana kadar” saldırıların süreceğini belirtti. Ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkede olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. İsrail ordusu, saldırılara 200’den fazla savaş uçağı ile insansız hava araçlarının katıldığını kaydetti.