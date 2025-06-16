İsrail Ordusu, İran’dan Yeni Füzeler Aldı

İSRAİL ORDUSU YENİ FÜZE SALDIRISINI DUYURDU

İsrail ordusu, İran’ın İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İran ve İsrail arasındaki mücadele, 4. gününe girdi. Ordu, İsrail’in kuzey bölgelerinde sirenlerin devreye girdiğini belirtti. “Hava kuvvetleri tehdidi ortadan kaldırmak için gereken her yerde önleme ve saldırı için çalışıyor. Savunma tamamen engelleyici değildir ve bu nedenle İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyulmaya devam edilmelidir” açıklamasını yaptı.

İLK DEĞERLENDİRMELER

İsrail ordusu, ilk değerlendirmelerde İran’dan İsrail’e az sayıda füze fırlatıldığını ifade etti. Bu gelişmeler üzerine İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA), İran’ın gerçekleştirdiği son balistik füze saldırısında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, güvenlik önlemlerinin arttığını ve halkın dikkatli olması gerektiğini vurguladı. İç Cephe Komutanlığı tarafından belirlenen talimatların uygulanmasına özen gösterilmesi gerektiği tekrar hatırlatıldı.