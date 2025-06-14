İsrail Ordusu, İran füze rampalarını vurdu

İSRAİL SAVUNMA KUVVETLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İsrail Savunma Kuvvetleri, “Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, İran’ın batısında İsrail’in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu” açıklamasını yaptı. Bu açıklamayla birlikte İsrail Ordusu, İran’a yönelik saldırılarını devam ettiriyor. İran’ın saldırı hazırlığında olduğu bilgisine ulaşan İsrail, son açıklamasında İran’ın İsrail hedeflerine yönlendirilmiş füze rampalarının vurulduğunu belirtiyor.

İSRAİL HAVACILIK FAALİYETLERİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), açıklamasında, “Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, şu ana kadar İran’ın batısında, İsrail’in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu. İran hava sahasında uçuş gerçekleştiren Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçları, füze rampalarını tespit etti ve hızlı bir şekilde hedef alarak saldırdı. Bu şekilde İsrail’in iç bölgelerine yönelik gelecekteki saldırılar engellendi” ifadesine yer veriyor.

SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

IDF, bir başka açıklamasında ise, İsrail Ordusu’nun 70’ten fazla savaş uçağı ile İran’ın batısından Tahran’a kadar hava hareket serbestliği sağladığını iddia etti. Ayrıca, İsrail Ordusu, gerçekleştirilen saldırının görüntülerini de paylaştı. Bu görüntülerde, füze rampalarının bombalanma anları gözler önüne seriliyor.