İsrail Ordusu, İran’ın Gece Saldırılarını Bekliyor

İSRAİL ORDUSU FÜZE SALDIRILARINI BEKLİYOR
İsrail ordusu, İran’ın gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırılara yanıt olarak, karşı füze saldırılarının akşam saatlerinde devam etmesini beklediklerini bildirdi. Ordunun açıklamasında, “İran’dan füze saldırılarının akşam saatlerinde başlayacağı ve gece saatlerine doğru yoğunlaşmasının beklendiği” ifadesine yer verildi.
İRAN’IN GECEDEN FAYDALANMASI PLANLANIYOR
Açıklamada, İran’ın füze fırlatma rampalarının yerinin keşfedilmemesi adına saldırılarına gece saatlerinde devam etmesinin değerlendirildiği aktarıldı. Bu durum, düşman hareketliliğinin arttığı bir dönemde bölgedeki gerilimi artırabiliyor.