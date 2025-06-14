İsrail Ordusu, İran Saldırısını Duyurdu

İSRAİL ORDUSU İRAN’DAN GELEN FÜZE SALDIRILARINI DUYURDU

İsrail Ordusu, İran tarafından ülke genelindeki merkezi bölgelere yeni füze saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. İç Cephe Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’in kuzey, güney ve merkezi bölgelerine füze saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.

VATANDAŞLAR KORUNAKLI ALANLARDA KALSIN

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşı etkin bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca, İsrail genelinde birçok bölgede sirenlerin çalmaya başladığı ve vatandaşların korunaklı alanlarda kalmalarının gerektiği hatırlatılıyor.