Haberler

İsrail Ordusu, İran Saldırısını Duyurdu

İSRAİL ORDUSU İRAN’DAN GELEN FÜZE SALDIRILARINI DUYURDU

İsrail Ordusu, İran tarafından ülke genelindeki merkezi bölgelere yeni füze saldırılarının gerçekleştirildiğini bildirdi. İç Cephe Komutanlığı’nın yaptığı açıklamada, İran’ın İsrail’in kuzey, güney ve merkezi bölgelerine füze saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.

VATANDAŞLAR KORUNAKLI ALANLARDA KALSIN

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşı etkin bir şekilde çalıştığı belirtiliyor. Ayrıca, İsrail genelinde birçok bölgede sirenlerin çalmaya başladığı ve vatandaşların korunaklı alanlarda kalmalarının gerektiği hatırlatılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’daki Müzede Sandalye Olayı

İtalya'daki bir sanat galerisinde, Swarovski kristalleriyle süslü 'Van Gogh' isimli sandalye kırıldı. Müze, olay sonrası sosyal medya üzerinden sanat eserlerine saygı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladı.
Haberler

Aziz Yıldırım Gençlerle Buluştu, Konuştu

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, genç kongre üyeleriyle buluşarak başkan adaylığına yönelik çağrılara yanıt verdi. "Gelişim önemli değil, kısa süreli panzehir olurum" dedi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.