İsrail Ordusu, İranlılara Ajanlık Çağrısı Yaptı

İSRAİL ORDUSUNDAN İRAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

İsrail ordusu, sosyal medya hesapları aracılığıyla İran vatandaşlarına dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Farsça yapılan açıklamada, “İran’ın Lübnan ve Gazze’de yaşananlarla benzer hale gelmemesi için ülkeleri aleyhine İsrail ile iletişime geçmeleri gerektiği” bilgisi verildi. Bu çağrıda, İranlıların açıkça kendi ülkeleri aleyhine ajanlık yapmaları istendi.

İSRAİL ORDUSU İRANLI VATANDAŞLARI MOSSAD İLE GÖRÜŞMEYE TEŞVİK EDİYOR

İsrail ordusu, İran halkının kendileriyle iletişime geçtiğini iddia ederek, İranlıların doğrudan MOSSAD ile irtibata geçmelerini istedi. Bu durum, Tel Aviv yönetiminin Farsça propaganda faaliyetlerine devam ettiğini gösteriyor.

İRAN’A YAPILAN SALDIRILAR VE SONUÇLARI

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerinde bulunan nükleer tesisler ve ordunun üst kademelerini hedef alan geniş kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı ve Devrim Muhafızları Genel Komutanı dahil olmak üzere üst düzey 9 komutan ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirirken, toplam sivil kaybın 224 olduğu açıklandı. İran ordusu, İsrail’e balistik füzelerle karşılık verdi. Bu misillemelerde ise 24 kişinin öldüğü ve 500’den fazla yaralının olduğu bildirilmekte.