İsrail Ordusu İsfahan’dan Görüntü Paylaştı

İSRAİL ORDUFİ’NDEN GÖRÜNTÜLER

İsrail ordusu, İran’ın İsfahan kentindeki nükleer tesisine düzenlediği hava saldırısına ait görüntüler yayımladı. 13 Haziran tarihinden bu yana İran’a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, saldırılarıyla ilgili detayları paylaştı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), söz konusu tesisin bir bölümünde hasar oluştuğunu ortaya koyan görseller sundu.

HAZARLARIN DETAYLARI

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “İsfahan’daki nükleer tesis, nükleer silah üretme yolunda uranyum zenginleştirme aşamasından sonraki kademe olan uranyumu dönüştürmek için kullanılıyor. Hava Kuvvetleri santrifüj üretmek için kullanılan binalarla birlikte merkezi tesisi vurdu. İran nükleer projesini vurmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.