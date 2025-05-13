İsrail Ordusu, Islih’i Vurduğunu Açıkladı

İSRAİL ORDUSU, GAZZE’DEKİ SALDIRIDA GAZETECİYİ KAYBETTİ

İsrail ordusu, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne gerçekleştirdiği saldırıda gazeteci Hasan Abdulfettah Islih’in öldüğünü doğruladı. Ordunun, X sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı bilgiye göre, bu operasyon, iç istihbarat servisi Şin-Bet ile birlikte gerçekleştirildi ve Hamas’ın önemli isimlerinin hedef alındığı ifade edildi. Açıklamada, Hasan Islih’in Hamas’ın Han Yunus Tugayı üyesi olduğu ve 7 Ekim 2023’teki sınır baskınına katıldığı iddialar arasında yer aldı.

HASAN ISLİH’İN ÖLÜMÜ VE GAZZE’DE GAZETECİ KAYIPLARI

İsrail ordusunun önceki gece Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne yönelik bombardımanında, daha önce başka bir saldırı sonucunda yaralanan Hasan Islih hayatını kaybetti. “Alam24” haber ajansında müdürlük yapan Islih’in ölümüyle birlikte, Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri İsrail saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısı 215’e ulaştı.

HAMAS’TAN AÇIKLAMA VE SAVAŞ SUÇU İDDİASI

Hamas, Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde tedavi gören Hasan Islih’in İsrail saldırısında ölümünün “uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiren yeni bir savaş suçu” olduğunu duyurdu. Ayrıca, İsrail ordusunun 7 Nisan 2025’teki yazılı açıklamasında, “Ordumuz ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet dün gece Han Yunus’ta, gazeteci kılığında çalışan Hamas üyesi Hasan Abdulfettah Muhammed Islih’i hedef aldı.” denildi. Bu açıklamada, saldırının, Islih’i hedef almak amacı taşıdığı iddia edildi. Yaralılar arasında yer alan Islih, İsrail’in bu iddiaları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.