İsrail Ordusu İzin Politikası Değişti

GENELKURMAY BAŞKANINDAN SAVAŞ YILI AÇIKLAMASI

İsrail’in yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği bir toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. “2025 yılı, savaş yılı olacak” diyen Zamir, ayrıca Yahudi bayramlarında ordunun büyük bir kısmının aynı anda izin almasına izin veren uygulamayı iptal ettiğini duyurdu. Zamir, normal izinlerin devam edeceğini ancak tüm birlikler için aynı anda izin alınamayacağını belirtti.

ORDU KAPANMA DÖNEMİNDEYDİ

İptal edilen uygulama, İsrail ordusu içinde “kapanma” olarak tanımlanıyordu. Hamas’ın 7 Ekim tarihinde gerçekleştirdiği saldırı sırasında, İsrail ordusu da tam anlamıyla bir kapanma dönemindeydi. O gün Gazze sınırında beklenen asker sayısının yalnızca yarısı mevcut bulunuyordu.

HALEVİ’DEN GÖREVİ DEVRALDI

Eyal Zamir, yeni Genelkurmay Başkanı olarak, geçen hafta selefi Herzi Halevi’den yetkilerini devraldı. Halevi, 7 Ekim’deki olaylarda İsrail ordusunun zafiyet gösterdiğini kabul etmişti.