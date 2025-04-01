İsrail Ordusu Lübnan’da; 3 Ölü, 4 Yaralı

Ateşkes Anlaşmasına Rağmen Saldırılar Devam Ediyor

Ateşkes anlaşmasına karşın, İsrail ordusu Lübnan’daki saldırılarına devam ediyor. En son olarak başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet’in desteğiyle düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah ile bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişinin bulunduğu binanın vurulduğunu açıkladı.

Hedefteki Kişinin Rolü

IDF’nin açıklamasında, hedef alınan kişinin Hamas militanlarına talimat verdiği ve İsrailli sivillere yönelik büyük bir saldırının planlanmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. Bu kişinin “doğrudan ve acil bir tehdit” oluşturduğu belirtilirken, İsrail ordusu ve Şin-Bet’in “vatandaşlarını korumak adına her türlü tehdidi bertaraf etmek için operasyonlarına devam edeceği” vurgulandı.

Lübnan’da Yaşanan Kayıplar

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucunda en az üç kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırının yoğun yerleşim alanında gerçekleşmesinin yarattığı panik ve korku dolu anlar, bölgedeki siviller tarafından kaydedildi.